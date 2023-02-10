大陸國台辦主任宋濤9日在北京釣魚台國賓館接見國民黨副主席夏立言表示將深入貫徹中共二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，民進黨今表示，這是「併吞台灣的方略」；兩岸互不隸屬是客觀事實，中方不能以單方面政治主張蠻橫地處理兩岸關係，台灣民眾不會在無理的威脅下屈服。

民進黨新聞輿情部主任張志豪表示，民進黨黨對中共當局損害中華民國主權、矮化台灣的作為予以譴責，也呼籲國共兩黨不要一再背離台灣主流民意，片面綁架兩岸關係正常發展。

張志豪指出，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」就是中國併吞台灣的方略。對宋濤提出的「堅持九二共識」的前提下與國民黨加強交往一事，張志豪重申，習近平早在2019年初已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，這個主張完全不被台灣民眾接受。

他說，國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識。民進黨呼籲，國共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。

張志豪強調，國民黨稱此次夏立言出訪是處理兩岸農漁產品和食品登記的事宜，但是中國先無理卡關，再施恩當成嘉惠。國民黨應向對岸提出抗議，而不是當成常態接受。