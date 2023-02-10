想要搶流量，不少網紅下重藥，甚至脫光光，真的有用嗎?一名日本音樂YouTuber為了搶流量，吸眼球，決定脫光光，「全裸吉他練習」，影片一曝光，確實引發關注，不過，卻慘招毒舌與批評，網友嗆：笨蛋，問題在臉！

日本音樂YouTuber小栗由加在2022年3月開始經營自己的頻道，時常分享練習彈吉他的影片，但是，影片不太熱門，觀看次數大多僅2、300次。為此，她決定拚了，為了提高關注度，去年9月起推出「全裸吉他練習」影片，除了幾部觀看次數破萬、零星破千之外，其它影片的點閱數大多只有百位數。1月底，他又重新「把衣服穿上」，觀看次數依舊沒有太大起色。

對此脫光搶流量，日本網路論壇、台灣PTT，網友毒舌評論道問題在「臉」，並表示真的不是脫光就會紅：「好殘念的臉」、「顏值很重要」、「和我想的不一樣」、「為什麼不把臉遮起來」、「對環境有害，檢舉」、「遮成這樣有穿沒穿有差嗎」、「不是脫了就會紅」、「如果真的想看全裸的話，我會去看A片」。

有趣的是，引發討論的重點，全是有關於「顏值」問題，不少網友建議，小栗由加底子不差，可以從改變妝髮造型做起，若打從一開始就全裸不露臉會更好，觀看次數可能萬次起跳：「把臉遮起來比較好，有時候不露臉反而會激發觀眾的好奇心，增加曝光度。」「吉他的位置應該要巧妙的露出乳溝才有效果」、「預覽圖看起來沒看點」。

台灣的網友表示，真的問題不在脫不脫，而是內容。大家雖然喜歡看脫光，但是，脖子以上更重要。所以，真的不要亂下重藥，否則大家會被嚇跑。