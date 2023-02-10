下周是開學潮，隨著防疫措施鬆綁，大家原以為生活將逐漸步入正軌，但是，專家提醒，當心「免疫負債」反撲，大大小小的病毒步步進逼，其中腸病毒睽違2年再度出現重症死亡案例，憂心恐掀大流行。

下周一是全台的學校開學日，國中小學生們全都一起返校上課，而這點最令專家憂心的是腸病毒。最主要是腸病毒無疫苗、藥物可醫，屆時恐再次步入停班停課一途，專家認為「成人沾染病毒返家傳染幼童」是關鍵傳染途徑，只要斷絕此傳染鏈，就能阻止腸病毒肆虐。

而許多民眾都猜測年後疫情指揮中心便會公布「口罩解封」，但是，這可要失望了，因為指揮官王必勝解釋，春節後各醫院的加護病房幾乎都滿床，擔心口罩解禁恐會再加重醫療量能。

然而，大家好奇，疫情不是趨緩嗎？為何最近醫院忙翻天？專家分析跟「免疫負債」息息相關，受疫情影響，過去3年人們幾乎不聚會、不出國、南來北返的機會也降低，不只阻絕了新冠病毒，其他病毒也一併被封鎖。

在這段時間裡，人體的免疫系統猶如被保護過度的「媽寶」，現在不僅邊境開放，再加上適逢史上最長的10天年假，民眾參加一場又一場的聚會、大型活動如燈會也吸引許多人潮等，於是病毒開始來討債，其中又以腸病毒最為危險。

根據疾管署監測資料顯示，1/29至2/4國內腸病毒門急診就診共計1,330人次，較前一周的933人次上升42.6%。早從去年12月起，國內便陸續出現4例腸病毒重症案例，其中一名5個月大女嬰經搶救後仍不幸於今年1/12病逝，這是2年以來的首位腸病毒死亡案例。

不只如此，3例中還有一名30多歲男子也是重症案例，由於腸病毒的危險族群為5歲以下的幼童，成人重症相當罕見，因此也格外引發關注。

疾管署副署長莊人祥表示，由於新冠疫情期間幾乎沒有腸病毒，許多幼童從未感染過，所以會有免疫負債的問題，因為免疫力從未被訓練，所以就算疫情再低，都可能造成重症。現在腸病毒根本還未達流行閾值，卻已經出現重症、死亡案例，這是一個警訊。

中山醫大附醫兒童急診科主任謝宗學表示，腸病毒發生大流行的機率很高，這三年出生的40多萬名新生兒，幾乎沒有感染過腸病毒，一旦發生流行，病毒將以極快的速度在幼童間傳播，尤其進入6月更要注意，因為腸病毒本來就好發於夏天，而且這也是防疫解封後的第一個夏天。

謝宗學說，腸病毒目前還沒有疫苗或藥物可治療，未來若爆發腸病毒大流行，是否要確實執行停班停課隔離，是可能需要考慮、思量的選項之一。

莊人祥認為，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。

建議成人外出返家後，因為酒精對腸病毒的毒殺效果有限，所以務必要以肥皂洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，才能與家中幼童接觸，避免將病毒帶回家中。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時的黃金治療時間，家長應觀察是否出現重症前兆病徵。

例如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等。一旦出現上述病徵，請務必立即送至大醫院接受適當治療，掌握治療的黃金時間。