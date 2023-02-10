行政院日前拍板「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」特別條例草案，目前送至立法院審議中，近期各部會陸續拍板相關政策規畫，內政部長林右昌10日表示，下周將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，落實居住正義，除了特別預算之外，未來也規畫用公務預算支持住宅政策長遠的執行推動。

林右昌上午視察營建署並聽取業務簡報，他致詞時表示，營建署最重要的工作目標就是要把人民生活環境搞好，包括國土規畫、城鄉發展、都市設計及居住環境提升，未來要更努力，做好三大都會圈的整合工作，營建署橫向能協調跨部會，向下連結地方政府，努力提升人民生活。

林右昌強調，部會不要有專業的傲慢，必須要貼近民眾需求，也要具有遠見，來引導台灣的國土利用，並兼顧經濟與社會需要，以達到支持永續發展目標。

相關部會於近日陸續公布有關特別預算的相關政策與規畫，林右昌表示，下周將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，預算上不單涉及未來的特別預算，也會將公務預算納入思考，支持住宅政策長遠的執行推動。