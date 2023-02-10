新竹常被戲稱是美食沙漠，一名網友詢問人工智慧聊天機器人ChatGPT「新竹有什麼美食？」卻意外得到新竹牛肉麵全台第一的回答，讓全場震驚，不少網友吐槽說AI肯定壞了，果然是沒味覺的東西才能講出這種話。不過，也有人平反說，新竹的牛肉麵是真的不差。

一名網友昨在PTT上分享截圖說，有人詢問新竹有哪些美食，而人工智慧聊天機器人ChatGPT竟然回說「新竹美食第一名是牛肉麵！」而且還掛保證說是全台最好吃，讓原PO看傻直呼「AI的味覺是不是壞掉了，新竹的美食應是麥當勞！」另外AI也點名其他2項新竹美食，分別是油雞和米糕。

貼文引起網友熱烈討論，不少人驚訝地說，新竹不是被稱為美食沙漠嗎？「AI一定壞掉了」、「果然是沒味覺的東西講出的話」、「機器人懂什麼」、「機器人好會開玩笑」、「AI也懂反串」、「 新竹在地人：噗呲」。

也有許多人替AI平反說，新竹的牛肉麵真的不錯，有蠻多家厲害的店。「段純真、老皮、老兄，3個屌打全台」、「新竹牛肉麵確實蠻好吃的」、「新竹的段純貞、璽子、老皮、文化城都很不錯」。另也有老饕表示，他在台灣的許多城市都居住過一陣子，實際花時間在當地生活，才會發現大家說新竹是美食沙漠，其實不太對，這邊真的有蠻多好吃的。