澎湃新聞10日報導，中國大陸「西北工業大學」官方微信公眾號8日消息，美國工程院(National Academy of Engineering NAE) 日前公布2023年新增院士名單，包括 106 名院士和18名外籍院士。其中，中國科學院院士、西北工業大學學術委員會主任、柔性電子國家基礎（前沿）科學中心首席科學家黃維教授，因其在有機光電子材料和器件領域的創新和領導地位，當選美國工程院外籍院士。

此次當選為美國工程院外籍院士是黃維院士獲得的第七個院士頭銜。黃維此前已獲得中國科學院院士、俄羅斯科學院外籍院士、亞太材料科學院院士、東協工程與技術科學院外籍院士、巴基斯坦科學院外籍院士、國際歐亞科學院院士等學術榮譽。

公開資料顯示，黃維，1963年5月生，漢族，理學博士，教授。黃維歷任復旦大學先進材料研究院院長，南京郵電大學副校長、黨委常委，南京工業大學校長、黨委副書記，西北工業大學黨委常委、常務副校長。

黃維是中國有機（光）電子學科和柔性（光）電子學科的奠基人與開拓者，有機電子、塑膠電子、生物電子、印刷電子、能源電子、健康電子、智慧電子和柔性電子學家。他在構建有機光電子學科的理論體系架構、實現有機半導體的高性能化與多功能化、推進科技成果轉化與戰略性新興產業方面做了大量富有開拓性、創新性和系統性的研究工作。

黃維以第一或通訊作者身分在Science、Nature、Nature Energy、Nature Materials、Nature Nanotechnology、Nature Photonics、Nature Communications、Advanced Materials、Journal of the American Chemical Society等SCI學術期刊發表研究論文900餘篇（h因數為180），國際同行引用超12萬次，是科睿唯安（SciVal，全球頂級科技論文資料庫）物理、化學與材料學科全球高被引學者，獲美國、新加坡、中國等國授權或公開發明專利800餘項，其中國外專利30餘項。出版了《有機電子學》《生物光電子學》《有機薄膜電晶體材料器件和應用》《有機光電子材料在生物醫學中的應用》《OLED顯示技術》《有機半導體記憶體》等學術專著。

黃維曾多次獲得大陸國家自然科學獎二等獎、何梁何利基金科學與技術進步獎、教育部自然科學優秀成果獎一等獎、江蘇省科學技術獎一等獎、中國電子學會自然科學一等獎等獎勵，科研成果曾兩次入選「中國高校十大科技進展」。