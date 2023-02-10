《公視主題之夜SHOW》今（10日）晚間10點播出德國紀錄片《阿尼瑪：爸爸的洋裝》（Anima-My father's dresses），闡述導演烏利·德克（Uli Decker）在父親過世後，得知他藏了一輩子的祕密，「原來爸爸喜歡扮女裝」，於是決定拍攝本片，烏利透過父親留下的遺物：洋裝、高跟鞋與日記，開始與過世的父親展開對話，同時凝視自己的內在衝突。映後論壇以《想穿洋裝的爸爸》為題，由YouTuber「呱吉」邱威傑主持、邀請女裝愛好者張倬聞「哞哞醬」、精神科醫師徐志雲與20位公民扮裝參與談話，探討變裝和性別平等，從中探索異裝者的真實慾望。

德國紀錄片《阿尼瑪：爸爸的洋裝》(Anima-My father's dresses)，探討變裝和性別平等。 （公視提供）

電影中，穿洋裝的爸爸在日記中寫道：「我想為我的靈魂創造能跨越男性陽剛角色的自由空間。」對此，在高中時即自覺對變裝感興趣的「偽娘爸爸」哞哞醬深有感觸地說，「在理想跟現實中取得平衡，每個人都可以勇敢做自己」，他坦言結婚後曾因變裝和太太有過溝通上的摩擦，考量孩子正是在學習辨識性別的階段下，盡量不要扮裝出現在孩子面前，並以「一年只能打扮一次」和太太達成協議，最終能獲得家人的認同很幸福。哞哞醬因受邀參與節目錄影，再次精心打扮變身成夢幻「地雷系女子」，被問到對此的心得，他笑說，「感謝製作單位讓我可以趁機又玩一次！」

「跨性別」代稱百百種，在台大醫院開設了台灣第一個「同志諮詢門診」的徐志雲說明，跨性別社群裡常見的類別包括扮裝者(CD)與變性者(TS)，但DSM《精神疾病診斷與統計手冊》診斷其實很狹隘，無法描述CD的異質性，對很多人來說，「裝扮是為了自在快樂或展現自我真實樣貌。」聊起變裝與面對性別認同的心境，主持人呱吉抱持開放態度，除了分享自身的女裝初體驗，更自爆交往過男友的經歷，公民來賓也紛紛表示「很享受女性特徵的裝扮氣質」、「女裝的生活是我的隱私」，以及「因受到的教育與心理因素，有一種罪惡感」的想法。

本集的來賓對於性別的想像大多沒有如過往侷限於二元框架，各自穿著「性別認同」的服裝參與討論，多元的裝扮也使閱人無數的呱吉在訪談過程中，意外發生小插曲，一度誤認來賓性別，讓現場氣氛一秒凝結，他尷尬地趕緊道歉，並求助身旁的徐志雲說：「徐醫師，我今天預設任何立場都有相當大的風險，很危險對不對」，徐志雲半開玩笑地回應：「我也覺得我在診間超危險，看診多年有些還是會分辨不出來，性別有各式各樣的樣貌。」

談論到異裝做自己和「社會化」的衝突，公民來賓雪月不諱言地說，「我的裝扮是不允許被出現在親戚場合的」，常會引來長輩「關心」，他表示自己常要在回老家的路上換回男裝，呱吉聽到後則脫口而出：「這情況就是回家時一定要變成正常的裝扮」，但他似乎驚覺口誤，直喊「我連在這裡講正常，都覺得有點危險，我好怕出事！」