西洋情人節即將到來，高市府青年局特別盤點出情人節特色青創店家，用餐有美食、送禮有特色，還結合有趣的情感交流體驗遊戲，藉由各式互動讓情侶們彼此增進感情並為戀情加溫，青年局邀請情侶們到高雄共同探詢屬於南台灣的浪漫。

青年局表示，位於高雄前鎮林森三路上的「雅樂廚苑」是深具氛圍感的無菜單約會餐廳，店內裝潢復古典雅、散發異國風情，相當適合情人節期間攜伴共享甜蜜時光，而餐點方面皆依照季節食材適性料理，情人節所推出的檔期特色套餐佐葡萄酒，更是美味可口。

為在鼓山區的「魚鹿URU」花藝店，專注於乾燥花、不凋花藝設計，透過自由奔放且不受框架拘束的品牌理念，為戀人客製屬於彼此的定情花束，其中玻璃花盅為節日熱銷款，另有特殊花色為消費者量身打造，將滿滿心意傳達給心上人。

此外，「浸劇場」是聚集展演、人文及咖啡的複合式空間，透過節慶主題舉辦的檔期活動，打造最舒適的全民藝術之家，讓劇場教育如沉浸其中般自然融入日常生活，今年度「浸劇場」將於情人節檔期推出「心動趴」，邀請青年男女體驗現場表演節目、互動遊戲與交誼活動，從中探討情感議題，進而讓參與者發掘自我並互相認識、寓教於樂。