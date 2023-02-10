台南市永康區傳出死亡車禍！ 1輛腳踏車與另輛水泥預拌車，今天上午11時32分左右，在永康區中華路、大橋二街發生碰撞，導致腳踏車騎士當場死亡。永康警方獲報後，立即派員到場疏導交通，肇事原因還在調查中。

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