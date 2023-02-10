台南死亡車禍！ 水泥預拌車撞腳踏車 騎士當場慘死 13:192023/02/10 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛腳踏車與另輛水泥預拌車，在永康區中華路、大橋二街發生碰撞，腳踏車騎士當場死亡，警方在場疏導交通。（摘自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區傳出死亡車禍！ 1輛腳踏車與另輛水泥預拌車，今天上午11時32分左右，在永康區中華路、大橋二街發生碰撞，導致腳踏車騎士當場死亡。永康警方獲報後，立即派員到場疏導交通，肇事原因還在調查中。 限速40被開罰！他轟「政府搶錢」騎腳踏車都超速 網看罰單卻傻眼 刺激疫苗打氣！50至64歲台南民眾打第4劑 明起可領300元禮券 離奇！花蓮醉女躺臥橋上 小黃輾過慘死司機嚇呆 #台南 #永康 #死亡車禍 #腳踏車 #水泥預拌車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市東門路陸橋封閉 周邊41處道路號誌秒數調整 12:122023/02/10 生活 南港離奇死亡車禍！ 騎士「不明原因」右偏自摔倒地 09:402023/02/10 社會 前車之鑑！台南亞太棒球村2期工程 黃偉哲親督紅土結構及施工品質 12:462023/02/10 寶島 台南開議上午爆衝突、中午齊歡唱 他傻眼飆2句話 09:562023/02/09 政治 滿心、台南-KY元月開紅盤！營收突破2億元 18:382023/02/09 財經 影》台南翁騎車突暈眩 大馬路口未減速 直衝「插進」超商 20:582023/02/09 社會 高雄水情轉綠燈 要求工業節水 04:102023/02/08 社會新聞 台南17校攜手推食農遊學地圖 吃遍一整年農特產 14:062023/02/09 生活 台南營養午餐在地食材比例研議提高 餐費漲價 04:102023/02/10 地方新聞 花蓮玉里7旬老婦失蹤3天 今尋獲陳屍路旁機車全毀 11:542023/02/08 社會 台南水情「黃燈」減壓供水 黃偉哲籲工業區自主節水 10:342023/02/09 生活 南北偷透透！ 專偷娃娃機女同鴛鴦大盜台南落網 13:412023/02/09 社會 邱莉莉事件鬧大了 台南市議會開議爆推擠衝突 11:062023/02/08 政治 短裙妹抬腳跨坐YouBike 色狼衝去掀裙襲臀下場慘 11:232023/02/09 社會 水情吃緊 黃偉哲籲工業區加強節水 04:102023/02/10 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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