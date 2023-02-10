行政院去年核定300億租金補貼專案，正規畫2.0版本，內政部政務次長花敬群接受媒體專訪時表示，這次將不再去訂定申請期限制，而是採隨到隨辦，預計今年6月或7月開辦。花敬群說，你覺得符合資格，或是有需要，就可向政府申請，隨時都可以來，過去也有人提到房東有些資料不願意提供，那我們這一次也會強調，不需要提供任何房東的資料。

花敬群接受自由時報《官我什麼事》節目專訪指出，去年的申請年紀是20歲以上，但是因為《民法》修法成年人是18歲，所以同步降到18歲，去年租金補貼是大三才可以申請，今年擴大到大一就能申請，學生在外面租房子，就可以來申請。

花敬群表示，只要真的是適居的居住空間，原則上我們都認，都讓你來申請，都可以得到補貼，預計大概會是年中左右會開辦，因爲我們這個整個計畫寫完之後，還要報行政院核定，大約6、7月，應該有機會開辦。

此外，高房價一直是台灣長年的問題，花敬群表示，新加坡組屋厲害，住宅量體中高達8至9成比率都是政府提供的公共住宅，加上又有公積金制度，而南韓則面臨打房打了十幾次還是打不下來，主要仍是供不應求的問題，即便南韓陸續蓋了200萬社宅，超過整體住宅存量的1成，仍無法解決住宅供不應求的問題。

花敬群指出，台灣比較特別的是，是略微的供過於求，但台北市是略微的供不應求，台灣輸人家的就是沒有在推社會住宅，一直到蔡英文總統上任後，才開始做這樣的事情，幾十年來我們對於租屋市場的正常化，也沒有太多的政策制度，近年來透過包租代管，現在透過租金補貼，蒐集這些房東、房客的資料，慢慢建立，但終究啟動的晚，所以追得很辛苦。

根據內政部資料顯示，目前全國租屋族大概有86萬戶，花敬群認為，以8年20萬戶社宅量體，再加上50萬戶租金補貼方案，其實社宅不需要長期一直蓋，大概興建量體達到20至30萬戶就可以慢慢趨緩，