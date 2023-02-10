民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、國家公義運動黨魯昱君及無黨籍陳聰鑑，將角逐南投縣第2選區立委補選，選戰開打來呈現藍綠對決，疑綠營支持者盜用國民黨南投縣議員游顥圖檔並key「打敗林家世襲政治」，透過line群組散布，游顥團隊9日晚間提告，痛斥「操作分裂對立，意圖使人不當選，更是侮辱了純樸的南投人」。

國民黨南投縣議員游顥遭盜圖並key分裂話語，透過line群組散布，游顥團隊提告「意圖使人不當選」。（游顥提供／楊靜茹南投傳真）

游顥受訪指出，中央黨部徵召前縣長林明溱出戰投2選區立委補選後，為了黨內團結與南投繁華，他立刻表態「支持林明溱，全力輔選」，沒想到對手侵害他的肖像、捏造分裂語言，讓人見識到為了選舉的卑劣無下限。

「為了林明溱跟我的名譽，決定提告，揪出躲在背後惡意攻擊卻不負責任的政治蟑螂。」游顥說，南投是純樸的地方，選舉頻頻使用惡劣招式，只會讓民眾反感，為了杜絕卑劣選風，以及維護國民黨的團結，競選團隊已經提告，一切給法律處理，也請鄉親好友一起遏止選舉歪風！