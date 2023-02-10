普生表示，近年來戮力拓展旗下液態活檢業務布局，旗下新款全自動及輕量型CellBio循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，分別可同時執行最多10組及2組樣品檢測，只需抽取少量7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，並可有效偵測血液循環腫瘤細胞、監控體內癌細胞動態變化，透過更精準有效率的篩檢方法幫助患者提早發現及治療，有助於普生持續開拓癌症篩檢市場商機。

據國際專業研究機構Meticulous Research預估，隨著政府、民眾對於疾病早期追蹤治療意識提高、急性和慢性傳染病率增加等，有助於挹注全球體外診斷市場商機發展，並預估2023年至2030年全球體外診斷市場將保持年複合成長率5.7％力道，至2030年整體市場規模將達1416.5億美元水準。

另外，根據The Insight Partners最新研究報告指出，看好全球癌症精準醫療發展，帶動伴隨式診斷需求以利發揮標靶治療效果，預估全球癌症診斷市場未來7年年複合成長率達11.7％，至2028年整體市場規模將從2021年的182.3億美元增加至546.2億美元水準。