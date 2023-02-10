傳聞有人居間幫新北市長侯友宜和前高雄市長韓國瑜韓牽線，希望韓家軍出來挺侯友宜選總統。對此侯友宜今（10）日引用星雲法師法語「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」回應，盼大家用這樣的態度面對困難，惕勵自己好好努力。

侯友宜說，其實在這塊土地的每一個人愛這塊土地，大家一起共同好好的努力做事，星雲大師的法語「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」，讓我們用這樣的態度面對所有困難，用感恩和惜福，惕勵自己好好努力，讓新北市會更好，我們有2030新願景，需要大家共同攜手合作。