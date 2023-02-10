針對淡北道路工程流標，新北市長侯友宜今（10）日表示，淡北道路因為這幾年缺工缺料、原物價上漲，所以在整個招標的過程中，利潤上確實不符合所有招商廠商的期待，我們會調整預算，希望能夠快速招標出去，讓淡水人最關心的淡北道路，能夠早一點動工，早一點完成。