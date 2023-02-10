淡北道路「沒賺頭」流標 侯友宜：調整預算盡快招標 13:372023/02/10 中時 王揚傑 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對淡北道路工程流標，新北市長侯友宜今（10）日表示，淡北道路因為這幾年缺工缺料、原物價上漲，所以在整個招標的過程中，利潤上確實不符合所有招商廠商的期待，我們會調整預算，希望能夠快速招標出去，讓淡水人最關心的淡北道路，能夠早一點動工，早一點完成。 淡北道路流標 洪孟楷曝關鍵點：賠錢生意無人做 綠批新北社會案件頻傳市府螺絲鬆 侯友宜：地方中央都在檢討 嘉威生活1月營收續減 庫存去化看到第二季 #淡北道路 #流標 #侯友宜 #缺工 #缺料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市東門路陸橋封閉 周邊41處道路號誌秒數調整 12:122023/02/10 生活 公保準備金去年大虧451億 黃榮村要求靈活調整投資策略 14:592023/02/09 政治 竹東仁愛立體停車場流標3次 鎮民等不及了 14:432023/02/08 寶島 藍拚2024重返執政 朱立倫：提對人就沒有困難選區 17:402023/02/09 政治 《台北股市》MSCI季度調整 台股權重1升2持平 10:482023/02/10 財經 安坑輕軌今日正式通車！ 開放免費試乘 1個月 13:582023/02/10 寶島 支持者盼盡快表態戰2024 侯友宜回應了 12:422023/02/10 政治 賴清德出席雲林同鄉會新春團拜 盛讚雲縣有這「三多」 22:102023/02/09 政治 《金融》MSCI調整中國A股指數成分股 增9刪4 11:182023/02/10 財經 遭嗆「南部沒選票」 侯友宜親曝赴雲林考察原因 13:072023/02/10 政治 侯友宜鴨子划水 向蘇起討教兩岸議題 04:102023/02/09 政治要聞 淡北道路今結標 有廠商領標卻無人投標 13:482023/02/09 生活 侯友宜南下彰化弔唁 地方人士看好他出馬2024 22:292023/02/09 政治 捷運安坑輕軌今日通車 13:372023/02/10 區域情報-新北 托嬰中心悶死9月女嬰挨批不聞不問 新北市府回應了 12:242023/02/10 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。