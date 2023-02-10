陳妍希和小她5歲的陳曉結婚7年，兩人當年合拍《神鵰俠侶》後傳出假戲真做，最後終於求婚成功、風光完婚，最近陳妍希上節目，首度否認兩人是因戲生情，她坦言曾覺得對方只是幼稚的大男孩，殺青後維持普通友情，是陳曉突然先暗示性的告白，讓陳妍希動了心。

陳妍希最近上《半熟戀人2》分享和老公從認識到交往經過，她強調起初因為年齡差距，她覺得對方只是幼稚的小朋友，戲拍完後兩人感情也沒變好，就只在聊天APP上互動，突然覺得有火花是兩人再度見面要為戲宣傳時，陳曉突然開口說：「其實我覺得妳還滿像我老婆」。

之後陳曉來台灣拍戲，陳妍希剛好沒工作，便當主人接待對方，兩人關係才開始萌芽，去年陳曉和「神仙姐姐」劉亦菲合作《夢華錄》，兩人戲裡放閃放的熱烈，外人好奇陳妍希是否也看了？她回應自己只看了前10集，還是在陳曉的陪伴下看的，又問她為何只看前10集？陳妍希甜笑默認因為後面的劇情開始談戀愛，「他（陳曉）就不敢帶我看了」。

見此，網友問：「夢華錄有啥親密戲份？」，其他人說：「陳曉說的是他拍的電視劇吻戲最多的。觀眾看到的沒有多少親密戲，基本用替身，就是兩人演得太好了。」、「不算多，就是眼睛拉絲，就像男主恨不得把女主吃了那種」、「眼神拉絲！親親！抱抱！舉高高！」。