近年美中關係不佳，引發經濟脫鉤的疑慮，專家警告，如果美中合作的經濟關係被打破，將造成互相毀滅的結局，大陸減貧與現代化的引擎將逐漸停止，美國缺少廉價的產品與債務也會造成經濟陷入混亂。

菲律賓馬尼拉亞典耀大學亞典耀政策中心高級經濟學家Ronald U. Mendoza投書《外交家》雜誌，他提到，過去40年來，美中一體的經濟關係是全球化的基石，成功推動大陸減貧、工業化與現代化的進程，更滿足美國消費者對廉價進口商品的胃口。

Ronald U. Mendoza認為，事情在2016年起了變化，美國反華聲量越來越大，隔年時任美國總統川普開始實施制裁措施，包括對大陸產品徵收關稅，近年經濟問題更延燒到國安議題上，美國開始用「競爭者」、「對手」及「戰略競爭對手」來形容曾經相當親密的經濟夥伴。

近年雙方關係持續惡化，經濟脫鉤的風險越演越烈，Ronald U. Mendoza強調，如果美中合作的經濟關係被打破，將造成互相毀滅的結局，大陸減貧與現代化的引擎將逐漸停止，美國缺少廉價的產品與債務也會造成經濟陷入混亂。

Ronald U. Mendoza提醒，美中經濟脫鉤不一定會逆轉全球化，但一定會拖累全球化的速度，進一步煽動民粹主義與保護主義的政治火焰，進入一個不確定性大幅增加、經濟成長可能放緩的時期，出現效率降低、成本升高的結局。