The runway is clear for Giannis!! pic.twitter.com/K4Gt2qSNRV — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 10, 2023

「字母哥」阿提托康波10日再次展現希臘怪物恐怖內線攻守能力，除了攻下全場最高38分，也拿10籃板、6助攻，帶領公鹿115比106力退地主湖人，勇奪追平本季最長的9連勝，目前38勝17敗仍居東區第2，距離東區龍頭塞爾提克還有1場勝差，湖人則吞3連敗。

羅素、比斯利與范德比特等湖人新援都穿便服坐在場邊觀戰，湖人上半場就靠薛洛德、安東尼戴維斯兩人聯手，始終保持領先優勢，公鹿則看阿提托康波個人秀，上半場結束，湖人意外以58比50領先，安東尼戴維斯半場12分、8籃板，薛洛德與里夫斯各有13分。

可是第3節換成公鹿「三巨頭」輪流飆分，光在第3節公鹿就拿38分，反觀湖人只拿23分，場上隨即變成公鹿領先，儘管安東尼戴維斯很快吞下第5犯，湖人仍把比數緊咬，可惜來到最後關頭，阿提托康波接連切入得手，確保公鹿9連勝提前到手。

公鹿除了阿提托康波，米德頓也替補拿下22分，哈勒戴18分、7助攻與7籃板，葛雷生艾倫12分；少了腳踝痠痛缺陣的詹姆斯，湖人以薛洛德25分、12助攻表現最佳，安東尼戴維斯也拿23分、16籃板，里夫斯18分，隆尼沃克15分，特洛伊布朗11分。