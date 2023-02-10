大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》開播後話題不斷，舉凡王心凌、伊能靜等知名女星都因此聲量暴漲再度翻紅。而今第四季也即將推出，參演名單讓網友們十分期待，今(10)日網路上傳出一份錄製名單，赫然可見到福原愛、艾薇兒（Avril Lavigne）、戚薇等多位女星，話題一時衝上熱搜，豈料網友卻不買帳，高呼：「難以置信。」

微博上今日瘋傳一張《乘風破浪的姐姐》第四季的參演嘉賓名單，圖中可見包括田震、孫悅、龔琳娜、台灣「平民天后」徐懷鈺、「鐵肺女王」李佳薇等人，其中最令人意外的是加拿大搖滾歌后艾薇兒以及日本兵乓球運動員福原愛名字也在其上，且在圖中備註都是「基本確定(參與錄製)」了。

微博上盛傳一張《浪姐4》的參演名單。(圖／翻攝自微博)

此消息在陸網論壇微博上引發喧然大波，不少網友對艾薇兒的到來相當興奮，但也有粉絲抱持著懷疑的態度，更有人對福原愛或將參與錄製的消息感到不快，指出：「福原愛也太離譜了」、「她不算是劣跡藝人嗎、還能來？」、「別來、不想看到她。」也網友拉出曾傳出「不倫戀」的女星李小璐來對比，直呼：「福原愛能來，為啥李小璐不行！」

事實上，福原愛原先在大陸的人氣並不低，但自從捲入「感情風波」數度引發爭議，不僅此前在微博上曬出的聲明文遭到不少大陸網友攻擊，就連她曾擔任母校青森山田高校的同集團學校「青森大學」客座副教授一職，也一度傳出不保，直到8日才傳出消息，確定於4月開課和學生們見面。