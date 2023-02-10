近年來「長照悲歌」頻傳，立法院國民黨團今表示，民進黨政府長照2.0政策面臨失能者難以適應、照服員量能不足與政策財源不夠3大困境，面對台灣社會快速老化，現在正是行政院長陳建仁展現溫暖堅韌時刻，當務之急是把長照做好。

國民黨立委曾銘宗（右起）、謝衣鳳、費鴻泰10日舉行「把錯脈？抓錯藥？長照不是把預算花掉就好」記者會。（姚志平攝）

黨團總召曾銘宗表示，當前國內失能人口預估逾80萬人，預估到民國120年更將達120萬人，但110年接受長照服務有38萬人，等於實際接受長照照顧者還不到有需求者一半，照護量能不足，預估民國120年長照經費需高達2400億元。

曾銘宗說，也正因當前長照2.0將面臨到人力短缺、量能不足與預算不夠等問題，才導致每年都會發生8至10件照顧殺人的長照悲劇；而隨我國社會快速老化，對長照需求增加，若照護能量無法滿足社會需求，難保再發生人倫悲慘事件。

國民黨籍財政委員會召委費鴻泰表示，現階段長照2.0面臨3大困境，第一，失能者難以適應：居家服務支付採分項申請，照服員完成項目就離開，這項政策對失能家庭很難用，尤其無法滿足失能程度高有夜間服務的需求。

第二、量能不足：依照服員及長照使用人數粗估，一位照服員要照顧5.2個失能者，但長照產業規模未能擴大，照服員晉升可能性低，年輕人自然不願意投入。

第三、財源不夠：未來如果要擴大長照服務，現有的財源勢必無法支應，不管用保險制或稅收制(現行)，國家都必須負起很大的財務永續責任。

黨團副書記長洪孟楷則提醒，對於社會所發生的悲劇，民進黨政府不應急著先看是藍綠哪個執政縣市發生，而應負起解決長照2.0當前困境的責任，不要讓悲劇一再發生，社會悲劇也不需要政治操作。

黨團書記長謝衣鳯表示，2020年監察院糾正衛福部，指出「長照2.0只是衝量，欠缺服務品質管控」，但3年過去，衛福部仍未改善，陳建仁宣示提高社會韌性時，也必須盡速從各方方面面重新檢討政策，不能以為花錢就了事。