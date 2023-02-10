「五股開台尊王過爐」是雲林縣民俗文化資產，由雲林縣、嘉義共5股部落輪流值年奉祀，橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉、嘉義縣溪口鄉，今年過爐儀式將於12日舉行，估計有上萬名信眾隨行，今（10日）於大埤鄉聯美村保延宮及舊爐主紅壇辦理過爐前點交神器及金牌。

甘爺公、萬爺公等神像也點交。（周麗蘭攝）

開台尊王國姓爺鄭成功原本由台灣西岸沿海鄭氏後代五名兄弟供奉神像奉祀，因五房兄弟分居雲嘉5處，改由5房兄弟輪流請回鎮宅恭拜1年，沿襲迄今有百年歷史，成為五股開臺尊王信仰文化。

已被列為雲林縣民俗文化資產的「五股開台尊王過爐儀式」，每年都有上萬信徒隨香，去年因疫情之故，過爐只以車輛慢行遶境，今年訂於2月12日7點從大埤鄉聯美村保延宮點炮起馬，過爐到崙背鄉大有村永安宮，駐駕3日後移駕至值年爐主住宅的紅壇奉祀一年。

「五股開台尊王過爐」依照習俗把信徒一年來致贈的金牌秤重鎔化成金條。（雲林縣府文化觀光處提供）

依照習俗過爐前2日辦理神器及金牌點交儀式，6鄉鎮13庄頭各村里長和執事人員10日上午於肆房股大埤鄉聯美村保延宮、舊爐主紅壇辦理過爐前文物點交，把信徒一年來致贈的金牌秤重鎔化成金條。

張麗善表示，輪值股崙背鄉大有村已籌備近千桌料理，要宴請當日隨香信眾，2月12日開台尊王過爐歡迎各界來參與。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣至2022年已登錄10項民俗、9項文化資產保存技術、13項傳統工藝、7項傳統表演藝術，共計39項無形文化資產，「五股開臺尊王過爐」於2016年登錄為雲林縣民俗。