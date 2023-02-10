前台中市長胡志強偕同夫人邵曉鈴今天中午抵達佛光山弔唁星雲大師，胡志強說，在佛光山尚未蓋好時他就來過，當時大師已看不到，也不良於行，但能夠用聽電梯開門聲，向他揮手致意，他不是凡人，大師和他也只談宗教及人生，台灣大眾應向大師學習，不要對立及仇恨，不要傷害台灣，甚至幫助兩岸，他想和平絕對是大師心願。

胡志強表示，我在佛光山開山的時候就來過，一共來過不上10次，星雲大師也去過台中，他也接待過他，所以他很不捨，他知道他會回來，希望他趕快回來，我們都凝聚著他，而且盼望他早日再回來，讓我們可以接近他，讓一個偉大的宗教再深直人間。

前台中市長胡志強偕同夫人邵曉鈴今天中午抵達佛光山弔唁星雲大師

胡志強說，星雲大師能夠在台灣佛教尚未普遍時就這樣認真投入，這就是台灣精神，「篳路藍縷 以啟山林」，在佛光山還沒有蓋好時他就來過，記得當時大師已經看不到東西，也不良於行，可是電梯門一開，他就看見大師坐在椅子上說：「市長好，歡迎」，其實他看不到，他是聽電梯的聲音，還陪他吃飯，小菜都擺在一定的位置，他吃得很快樂，自在，但是他是看不到的。

胡志強表示，他永遠記得星雲大師的恩情，他對每個人都一樣，他不是凡人，以前他一直不知道星雲大師是國民黨，因為大師從未跟他談政治，都是談宗教及人生，台灣大眾都應該要像大師學習，不要對立及仇恨，不要傷害台灣，而是幫助台灣，甚至幫助兩岸，和平絕對是大師心願。