安坑輕軌於今（10）日上午在十四張站舉行通車典禮，新北市長侯友宜及中央部會長官與新北市議員、新北捷運局、新北捷運公司及施工團隊共同參與見證下，正式啟用安坑輕軌及列車首航，今日下午1時開始試營運，並有為期1個月的免費試乘活動，旅客持電子票證至安坑輕軌各車站進出，均享免費優惠。

安坑輕軌今天舉行通車典禮。（王揚傑攝）

侯友宜表示，安坑輕軌是繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條營運通車的路線，新北市在過去四年完成營運路線達26公里26座車站，為全國之冠，而新北境內營運路線則累積至93公里78座車站，未來將持續完成捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線及汐東捷運等，再積極爭取八里輕軌、五泰輕軌、泰板輕軌及深坑輕軌核定，朝向2030年願景邁進，讓北北基桃市民均能享有共通共榮的捷運建設。

侯友宜說明，安坑輕軌全長7.5公里，計畫總經費166億元，全線設有9座車站及1座機廠，機廠坐落於安一路安泰路口，輕軌自機廠出發沿安一路、安捷路及安和路一至三段，至水利署辦公室前向東以安心橋跨越新店溪，並與環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。

安坑輕軌今天舉行通車典禮。（王揚傑攝）

安坑輕軌在歷經6年施工，期間雖遭遇大環境缺工缺料及疫情影響，但在捷運團隊滾動式檢討各項工進努力克服困難，終於去年工程完工並完成初勘，於今年農曆年前完成履勘作業，2月2日取得交通部核准營運許可函，並於今天辦理通車典禮。

安坑輕軌今天舉行通車典禮。（王揚傑攝）

新北捷運局長李政安表示，安坑輕軌為提高國內廠商參與比率及保障技術運轉與兼顧未來維護便利性，在淡海輕軌統包工程的招標階段，即妥為規畫新北市境內整體輕軌系統，讓安坑輕軌得以延伸淡海輕軌22％國產化設備，使用國產國造配備比例大幅提升42％，包括列車空調、照明、座椅與內裝飾板等皆在台灣製造，整體舒適及新穎程度更優於國外列車，將提供新店、安坑地區民眾更便捷安全的捷運運輸，未來通車將有效節省雙北地區通勤時間。