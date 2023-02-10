愛情長跑近14年的劉冠廷和孫可芳，繼《聖筊》後，再度攜手演情侶，在四把椅子劇團2023最新舞台劇《呼吸》，劉冠廷為求「生活要有變化」，向穩交女友孫可芳提議懷孕當爸媽，竟讓孫可芳當場理智斷線，為生不生孩子暴走爭執。這是劉冠廷暌違7年再度回到劇場，和女友演一對直呼是「命運的安排」，原來2人在大學就很崇拜四把椅子劇團，與劇團學長姐相當有緣，「一直希望有一天可以演他們的戲」。

劉冠廷（右）暌違7年重回劇場，攜手孫可芳（左）直呼「命運的安排」。（四把椅子劇團）

孫可芳則從大學開始幾乎參與這劇團每部作品，已把自己當成是劇團的一份子，「劇本很吸引人，對手是冠廷，我們可能會更有默契，但也可能需要找出表演上的習性或盲點，我想會是又挑戰又享受、又痛又快樂的演出。」劉冠廷看完劇本扣回現代面對大環境的焦慮及壓力，坦言很有共鳴，「各個階段伴侶會遇到的難題，以及如何攜手一起面對，這些困境是我比較有共鳴的，是一種人生課題」。

孫可芳關注母嬰議題，嘆「社會莫名其妙價值觀」對女生不公平。（四把椅子劇團）

孫可芳劇中對生小孩有巨大恐懼，接演《呼吸》後私下關注母嬰議題，特別是新手媽、孕母們在懷孕期間會遇到的身體狀況、跟家人之間互動等身心上的不舒服，做足功課的同時讓她感觸很深，「社會上有滿多莫名其妙的價值觀跟潛規則，這些對女生來說滿不公平的，包含女人生小孩身體上的傷害、疲倦跟復原，養小孩的過程跟女人在家庭的定位，台灣社會現在雖然在改變，但很多地方讓我滿疑惑的，所以我也很能共感角色對生小孩這件事跟對整個社會的焦慮」。

《呼吸》是四把椅子劇團繼《好事清單》開展「在地轉譯」創作路線後，再次搬演劇作家麥克米倫的生涯重要劇作，由藝術總監許哲彬親自執導，劉冠廷與孫可芳演出，挑戰只有兩個角色不間斷的高濃度對話，藉由一段詩意且動人的簡單愛情故事，帶領觀眾看見當代都市青年的人生掙扎、揭開中產階級知識份子的深層焦慮。3月4日起至3月19日，將於臺北表演藝術中心連演16場，購票詳情請至OPENTIX售票網。