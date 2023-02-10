新竹血庫鬧血荒，目前庫存量嚴重不足，尤其以O型與A型嚴重不足，只剩1天庫存無法供應醫院救助病患，新竹市長高虹安與光復高中籃球隊9日到遠東巨城購物中心響應捐血活動，高虹安化身捐血大使號召市民踴躍捐血，教練陳定杰更現場捲袖捐出熱血。

根據新竹捐血中心統計，桃竹苗地區每日平均用血量達1100單位（每單位250CC），但春節連假之後，每日平均捐血量只達900單位，血液庫存嚴重不足，部分醫院已發布「限血公告」，大量用血需求之病患應先預知醫院血庫，讓有限的血液資源達到最有效的利用。

捐血中心也指出，接下來遇228連假又是醫院用血高峰期，盼民眾就近到各捐血點捐血，協助傷病患可以順利度過生命難關。為此，新竹捐血中心與民間企業合作，10日於遠東巨城購物中心舉辦捐血活動，也邀請新竹市長高虹安、光復高中籃球隊共同響應。

高虹安表示，今天到場捐血，除了可以幫助需要的人之外，還可以獲得珍奶跟布丁蛋糕，為自己補充體力，真是一舉兩得。此外，也感謝民間企業及遠東巨城購物中心的熱心支持與贊助，同時號召市民踴躍捐血，緩解血庫告急事件。

衛生局則說明，近期天氣不穩定，下雨天影響民眾出門捐血意願，加上早晚溫差大，不少人感冒，甚至心血管疾病復發者也變多，用血量增加，期盼身體健康、沒有感冒或COVID-19確診的民眾都能踴躍挽袖。另，曾確診COVID-19而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，至於有症狀者，建議等症狀消失再起算14天，再進行捐血。

新竹捐血中心表示，捐血活動辦理時間為上午11點到下午17點，現場也特地加碼提供限量供應熱銷商品珍奶與布丁蛋糕給完成捐血者，期待甜蜜的感謝禮，能拋磚引玉，喚起更多民眾捐血救人，只要民眾符合捐血者健康標準，可捐血中心查詢詢捐血地點，幫助需血療疾的病人。