ChatGPT風靡全球，使開發商OpenAI受到鎂光燈關注。微軟作為OpenAI長期以來主要投資者，近期更乘勝追擊，宣布將旗下產品結合ChatGPT，雙劍合璧挑戰Google的霸主地位。目前台灣掛牌上市的股票型ETF中，共有11檔前10大持股持有微軟。其中，成分股網羅10檔科技巨頭的統一FANG+ETF基金微軟持股比例高達8.46％，在科技巨頭齊發力的帶動下，該檔ETF今年來報酬率狂飆近3成，穩坐第一。

統一投信表示，ChatGPT的爆紅推動AI進入普及化時代，也讓AI領域商機未來將呈現爆發式成長。根據AI調研機構Artificial Intelligence Market Forecast統計，去年全球AI市場規模達到3875億美元，2029年預估值更是高達1兆3943億美元，複合成長率超過2成。ChatGPT掀起的的AI狂潮，也將加速科技巨頭在AI的布局及研發。

統一投信表示，隨著AI市場蓬勃發展，科技巨頭作為最具優勢的競爭選手，未來有望在AI商機的帶動下持續高速成長。除了AI技術先驅微軟、Google及META以外，FANG+指數成分股還涵蓋AI研發過程中不可或缺的處理器龍頭廠Nvidia及AMD，使指數的長線發展更上一層。建議投資人可以分批進場布局，參與未來科技巨頭的長線成長。