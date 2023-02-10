台積電今（10）日公佈2023年1月營收報告。2023年1月合併營收約為新台幣2000.51億元，較上月增加3.9%，較去年同期增加16.2%。台積電今日股價拉尾收在545元，創下波段新高。
受半導體庫存調整影響，台積電估計，今年首季美元營收約為167~175億美元，以中間值171億美元計算，將季減14.2%。台積電總裁魏哲家表示，上半年美元計價營收將年減4～9%，但下半年恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長，優於市場預期。至於今年資本支出則預估落於320～360億美元，研發費用估增加2成。
法人預測，台積電2月及3月單月營收恐跌破新台幣2000億元，約落在1563億至1686億元，較1月下滑逾15%。
台積電去年第四季每股純益11.41元創新高，下周董事會將討論股利配發案，市場預期，因資本支出處於高檔，加上持續擴建新廠，今年折舊費用將較去年增加 3 成，去年第四季股利仍將繼續維持2.75元水準。
台積電今日股價上漲5元收在545元，漲幅逼近1%，創下去年6月以來新高。
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