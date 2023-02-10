理想混蛋「奇異點BESTRANGE」演唱會，首場8月19日門票日前開賣一分鐘秒殺完售，歌迷哀聲頻傳完全買不到票，經過數日開會討論後，主辦單位今（10日）宣布確定再加一場，團員雞丁激動又開心地說：「我立刻要秒殺，我立刻要加場，我立刻要尖叫，我立刻要把事情搞大！」可沛形容：「好狠，這團體太狠了。」建廷更直呼：「我的天，太奇異了吧。」阿哲展現十足企圖心：「萬一加場也秒殺，下次是不是可以考慮攻蛋了呀！」

理想混蛋宣布演唱會加場。（何樂音樂提供）

至於2場演出會有什麼樣不同的奇異點？團員們預告：「依照理想混蛋最愛放彩蛋的個性，一定會讓歌單有不同的驚喜安排，但畢竟一連演出2天，歌單要開很多，如果很不幸，舊歌挑不出來的話，那就只好來唱一些沒公開過的新歌了，真是不好意思！」他們昨趁練團空檔，特別印製開唱版的日曆作為宣傳，提醒粉絲們明天務必要記得買票支持。

至於首度站上台北流行音樂中心的大舞台，團員們最擔憂的部分？理想混蛋表示：「我們當然最想克服的是心理上的壓力，雖然我們一直以來，都是一步一腳印、往更大的舞台邁進，也真的很希望能夠給大家帶來一次比一次更精采的演出！大家都是要首度挑戰連續演出兩天，還有半年的準備期，除了要練體力，也一邊做心理建設提高抗壓性、一邊要盡全力籌備出最好的表演！」好奇嘉賓名單，雞丁曾在《娛樂百分百》狼人殺節目上與偶像青峰見面，私心許願能邀青峰同台演出；阿哲很想 與徐佳瑩合作．建廷夢想邀韓國女歌手IU，可沛則搞笑說：「嘉賓的部分是不確定，但是加冰是一定要。八月演出很熱、大家不要中暑。」