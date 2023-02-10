立昌紙業陳昱臻總經理表示，現代人生活節奏快，外帶外食已是生活常態，包裝是食物的親密接觸，目前市場上使用的餐飲包裝不是塑膠餐具就是使用淋膜，除了塑化劑的危害 後續回收也是一大問題。

立昌紙業提供除了塑膠以外的好選擇，引進美國Westrock紙廠食品等級的紙張，將於2月16日之2023年台北國際烘焙暨設備展，展出100%可回收再利用的紙品。所有紙材都通過FSC森林環保認證，不含螢光劑，不含氟化合物，且符合美國FDA食品認證，可直接接觸食品，安全無虞。(商品行情網)