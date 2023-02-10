WELCOME TO THE VALLEY, KD! 🏜️ pic.twitter.com/13PoF5obn2 — Phoenix Suns (@Suns) February 9, 2023

正當球迷都將注意力放在韋斯布魯克（Russell Westbrook）交易案及厄文（Kyrie Irving）在獨行俠的首秀時，另一邊卻傳來了震撼聯盟的消息，本季戰績倒吃甘蔗的籃網決定放棄陣中超級巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant），將他交易至西區隊伍太陽，等同宣告進入重建，而10日太陽也在推特正式確認杜蘭特加盟，KD將會披上熟悉的35號球衣。

拿未來換現在的太陽，換回了當代最強得分機器杜蘭特，相對也必然付出極大代價，送出了布瑞吉斯（Mikal Bridges）、卡麥隆強生（Cam Johnson）2位潛力股，外加多達4支首輪選秀籤，太陽官方也替離開的球員製作感謝影片，捨棄布瑞吉斯的決定讓球迷悲痛萬分地在推特寫下，「布瑞吉斯永遠是太陽的一員，你替我們的生活帶來無窮的快樂以及活力，我們的心已碎，但你擁有了一輩子的粉絲，永遠愛你。」布瑞吉斯生涯5個賽季每年皆逐步成長，本賽季得分、助攻更是來到生涯新高。

10日對陣老鷹的比賽，陣容大幅變動的太陽由保羅（Chrsi Paul）搭配艾頓（Deandre Ayton）先發出戰，原本也是交易熱門人選的約翰柯林斯（John Collins）最終留在老鷹，全場他拿下16分，加上崔楊狂轟36分、7籃板及12助攻，率領老鷹以116比107擊敗殘陣太陽。

太陽目前暫居西區第6，離排名第2的灰熊只有4場半的差距，仍是可以追趕的範圍，加上杜蘭特的助陣，太陽將組成保羅、戴文布克（Devin Booker）、艾頓及杜蘭特4巨頭陣容，放眼全聯盟可說是戰鬥力最高的隊伍，太陽有望自2021年後再闖總冠軍舞台。而杜蘭特也將穿上效力雷霆（含超音速時期）及勇士時期的35號戰袍，也是讓他拿下4屆得分王、1座年度MVP的號碼。