土耳其南鄰敘利亞地區6日規模7.8強震造成罹難數已突破2萬1000人，數字仍在攀升。世界衛生組織今天表示，隨降雪與低溫讓條件更惡化，敘利亞災區恐面臨「二次受災」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，土耳其和敘利亞的災區低溫來襲加劇人道挑戰。以敘利亞大城阿勒坡（Aleppo）為例，天氣預報當地週末溫度將降至攝氏零下2到零下3度，但當地通常2月均溫為2.5度。

長年衝突和嚴重人道主義危機也意味援助敘利亞災民將更加困難。國際援助遲遲無法到達敘利亞災區，6日發生震災直到9日，才有第一支聯合國援助車隊從土耳其進入敘利亞西北部。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，9日這支6輛卡車的車隊裝載食物以外的救援物資與避難用物品，穿越「風之門過境點」（Bab al-Hawa Crossing）進入敘利亞；目前這是土、敘間唯一的人道救援走廊。

風之門過境點連結土耳其與敘利亞北部由叛軍控制的區域。今天聯合國援助車隊到達前，震災發生3天來這條通道僅輸運300具罹難者遺體，死者全為到土耳其尋求庇護的敘利亞難民，如今只成遺體回歸故土。

參與援助工作的挪威難民理事會（NRC）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）表示協助敘利亞災區「難如登天」，因為沿著土、敘邊界幾處過境點都被震壞，「此外對敘利亞禍不單行的是，震災發生在內戰衝突核心區域」。

敘、土兩地的災區處境猶如天壤之別，土耳其有數十國與國際組織派遣救難隊與捐贈援助物資，敘利亞則付之闕如。由於反抗軍與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府間長期內戰，向敘利亞北部災區運送緊急物資變得更複雜棘手。

敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）表示，所有援助物資必須由大馬士革當局經手，「敘國已準備好將援助物資發放至各地，確保物資不會流入恐怖分子武裝團體」。這使得叛軍控制的敘北區域只能仰賴包含聯合國在內的其他援助團體。

地震發生前，數百萬居住於敘北的人已苦於極度貧困和霍亂疫情。

獨立醫師協會（Independent Doctors Association）的阿特其（Muhammad Munther Atqi）聯絡在敘利亞的同僚後轉述，當地醫院滿是罹難者遺體，醫院人員苦候家屬前來認領。

慈善機構「樂施會」（Oxfam）負責敘利亞事務的艾德翰（Moutaz Adham）表示，因許多店舖都被震垮，敘國災民連食物都難取得，且得面臨斷水與疾病擴散，「他們不知下一餐有無著落，這裡的一餐可不是蔬菜跟肉類..純粹只是麵包而已」。

聯合國駐敘利亞人道主義協調官班蘭利亞（El-Mostafa Benlamlih）指出，震災前敘、土地區等待人道救援的人數始終在1530萬人左右，如今數目又得上修。

班蘭利亞說單是阿勒坡就有10萬人無家可歸，當中3萬目前安置於學校與清真寺的人已屬幸運，「其他7萬人有的只是雪，只能在外挨餓受凍」。

敘利亞政府仍遭西方制裁。目前包括阿拉伯聯合大公國、伊拉克、俄羅斯已運送救濟物資到阿塞德政府控制的機場，其他如中國、沙烏地阿拉伯、卡達等也允諾援助。

敘利亞政府表示他們需要更多的援助，還呼籲西方解除制裁。西方制裁項目包含禁止與敘利亞從事武器、設備、石化產品等貿易。（譯者：陳亦偉）1120210