【愛傳媒藺奕專欄】不過三個月前，有女孩告訴我想談戀愛了，可沒有喜歡的人，連發呆都不知道想誰。

結果我在發呆，也想不起來，她是誰。

現在的記憶力真是糟糕。輸入密碼時經常錯，想要修改密碼又被提醒，新密碼不能和舊密碼重複。

倒想起遙遠的時候第一次約會，兩邊都沒膽子，只敢遠遠偷看對方來了沒，結果都在附近卻爽約了，鴿子放鴿子。

於是寫作的動機，來自於記憶開始放鴿子，我如果不寫下來，生活和記憶繼續平行，不又是鴿子放鴿子。

書寫並不是為了展示個人才華，而是提供陪伴服務。就像衣服，世界上用來T台時裝秀的高訂禮服不到十萬分之一。

絕大多數的衣服，都是貼身日常穿用的，平平實實，做好保暖舒適。

所以，我的文字就是我生活的優衣庫。

今年妻也五十了，都說五十而知天命，什麼意思？

人過了中年，大致上能達到什麼程度，自己心裡要有數了。

別難為自己，別逼自己成功，也別困在挫折感裡，為自己的平凡耿耿於懷。

放過自己，別再無效地折騰。

小時候，經常聽長輩說豬牛雞鴨魚蝦那些牲畜：「渾身上下都是寶。」

對那些家畜家禽魚貝來講，真是毛骨悚然的一句話。

現在想想，人是有各種潛能的，全身上下都是寶，無論畫畫、唱歌、舞蹈、做菜種菜或寫食譜，雖然這些未必被定義成功。

這年紀的朋友閒聊之間，彷彿所有的故事，講得都是相似的困境。

人到中年，萬事無解。

有時候照鏡子，都覺得自己很像一頭塞加羚羊，看這一副趕羚羊的長相，真是滑稽的一言難盡。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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