疫情連續7天較上周下降！國內新增1萬9309例本土個案及320例境外移入。中央流行疫情指揮中心表示，今日新增的病例數較上周五少5795例，減少約23.1％。另確診個案中新增70例死亡，其中一名40多歲女性曾接種3劑新冠疫苗，長期臥床，因呼吸困難、咳嗽快篩陽性確診，當日即不幸病逝。

指揮中心表示，今增19,309例本土，為8,693例男性、10,609例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,800例)，桃園市(2,281例)，臺中市(2,278例)，高雄市(2,231例)，臺北市(1,777例)，臺南市(1,614例)，彰化縣(829例)，新竹縣(641例)，屏東縣(546例)，新竹市(473例)，苗栗縣(425例)，雲林縣(392例)，宜蘭縣(390例)，基隆市(367例)，南投縣(342例)，嘉義縣(273例)，花蓮縣(247例)，嘉義市(158例)，臺東縣(132例)，澎湖縣(59例)，金門縣(51例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今增70例本土死亡，為29例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、49例未接種3劑以上疫苗。確診日介於去(2022)年12月17日至今(2023)年2月6日，死亡日期介於今年1月7日至2月7日。

指揮中心表示，今增2例特殊死亡個案，皆為40多歲女性、有慢性神經系統疾病、長期臥床。其中一案未接種新冠疫苗，2月4日發燒， 2月5日因呼吸喘、血壓及氧氣濃度偏低至急診檢查新冠確診併雙側肺炎，住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，2月6日病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克、泌尿道感染；另一案曾接種3劑新冠疫苗，1月31日因呼吸困難、咳嗽於機構快篩陽性確診，有當日病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心說明，今日新增320例境外移入個案中，為134例男性、186例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月10日至2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,773,627例確診，分別為51,436例境外移入、9,722,137例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計16,964例死亡病例，其中16,943例本土；另21例為境外移入。