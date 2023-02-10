台積電受半導體庫存調節影響，預期2023年首季合併營收將介於167～175億美元，季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％，中間值為季減14.2％。假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％，雙探近1年低點。

台積電總裁魏哲家預期，上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。而今年資本支出估落於320～360億美元，研發費用估增加2成。

外資報告對此認為，台積電首季及上半年營運展望符合預期，大部分利空均已釋出，對於下半年復甦的看法應能消除產業周期擔憂，10家均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價，主要基於獲利預期調整。

日系外資認為，認為台積電基本面與過去低迷趨勢維持一致，認為上半年展望中主要考量庫存風險，而宏觀市場的終端需求動能仍是風險。不過，庫存回補、高速運算（HPC）及智慧手機對3奈米需求增加，可望為下半年強勁反彈奠定基礎。

美系外資則認為，台積電上半年營運疲弱可預期，更好的全年展望意味下半年將強勁復甦，且資本支出也高於市場預期，顯示業務實力持續強勁，已大幅降低今年營運預期風險，投資人注意力可能轉向明年復甦，並對明年營收反彈樂觀看待。