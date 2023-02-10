台灣搜救隊馳援土耳其震災，今（10）日又傳來捷報！據消防署回報，台灣搜救隊在當地時間9日中午12時許發現1名生還者，與土耳其搜救隊合力將這名受困女性救出，令人感動的事是，這支土耳其搜救隊，就是當年台灣921震災，來台協助的AKUT搜救隊，因為愛又讓他們跟台灣連結在一起。

與台灣搜救隊合作救援的搜救隊，就是23年前來台支援921的AKUT搜救隊，雙方對於救出生還者感到振奮不已。（消防署提供）

土耳其震災搜救行動持續中，台灣派遣2梯次搜救隊共130人、5搜救犬前往救災，當地時間昨天中午12時許，台灣搜救隊與土耳其AKUT搜救隊在災區發現1名35歲女性生還者，她被壓困在擠壓變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物。

搜救隊發現她還生還，立即展開救援，最後耗時19小時37分鐘，在當地時間今天上午8時左右，順利協助脫困，並由當地就救護車送往醫院治療。

其中最令人感動的是，今天與台灣搜救隊一起協助生還者脫困的土耳其AKUT搜救隊，就是23年前台灣發生921大地震時，來到台灣協助救災的土國搜救隊，如今兩國搜救隊又合力救出生還者，讓雙方都激動不已，因為愛的行動，再度牽起2國之間的連結。