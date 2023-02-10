壹電視午間新聞主播許耀云因家中有嬰幼兒，自疫情爆發以來，就相當重視防疫工作，不料她本周先染上諾羅病毒，上吐下瀉兩天；昨天快篩，又宣告「兩條線」，4天內連中兩個大魔王，直呼有夠衰！

許耀云透露，她周一不大舒服，周二開始上吐下瀉，還有點發燒，只好請假1天；因符合臨床症狀，醫師判斷她得了最近很猛的諾羅病毒。好不容易在家休養後，自覺恢復得差不多了，周三返回工作崗位，周四又開始咳嗽。

好不容易克服諾羅，沒想到被新冠病毒找上門來。（翻攝許耀云臉書）

基於新聞工作者及媽媽與生俱來的敏銳度，許耀云直覺不對勁，下班回家馬上快篩，「結果真的兩條線」，確診了！她說自己的症狀很像感冒，主要是發燒、咳嗽、流鼻水，配合政策，周五起得在家隔離5天，幸好老公、女兒平安無事。

許耀云提醒，雖然2月20日起室內戴口罩禁令鬆綁，但病毒不會完全消失，也不是確診過就沒事了，大家仍要提高警覺，尤其家中有高風險族群的人，更要小心。