林柏宏最近攜手許光漢演出動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，挑戰飾演同志鬼老公，展現不同面貌。接受雜誌專訪時自爆自己是一個很健忘的人，很常忘記拉拉鍊，常常等到回家要換褲子時才發現拉鍊沒拉，不知道上一次拉鍊被拉下來是什麼時候，他講完馬上驚呼：「我好怕下一次我出席各大公開場合，大家都會注意我的拉鍊，糟糕，不小心自己爆自己的料！」

林柏宏穿上帥氣西裝。（明潮雜誌提供）

林柏宏在電影中飾演鬼「毛毛」，他分享考大學時在補習班睡覺，曾有靈魂出竅的經驗。當時他睡一睡忽然醒來，發現其他人都還在睡，居然看到自己也正在趴著睡覺，有種靈魂出竅的感覺；想再回去自己的身體卻回不去，感覺身體僵硬，不斷用力想讓靈魂回到身體裡，結果大力的撞到桌子就醒來了，「可能就是人家說在睡覺的時候，遇到這種感覺都是因為身體很勞累，然後你身體的反應跟不上腦袋或心裡的速度，才會這樣。」

林柏宏在演藝事業不斷突破自我。（明潮雜誌提供）

電影中林柏宏和許光漢有段「情」，他親吐自己的理想型，希望對方是個很自在、喜歡接受新事物的人，也喜歡看電影跟大自然，可以在生活中一起去經歷很多沒經歷過的事情，「比如說我的興趣，她可能也會有興趣參與，她也可以分享她的生活給我。」他也分享最近一次被感動到哭是看蔡依林《親愛的對象》的MV，「我比較常哭都是因為看電影，或者是聽歌，但是生氣或是難過比較少哭，我的哭其實大部分都是比較開心的或是感動的。」