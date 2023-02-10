大陸女星迪麗熱巴，出道以來便以盛世美顏備受關注，更被譽為「新疆四大美人」之一，先前因為7個月沒進劇組拍戲，被網友推測在懷孕待產，隨後她曬出性感照片澄清全是烏龍傳聞，如今她與男星黃景瑜的緋聞再度被挖出，甚至有狗仔轉發黃景瑜發文祝賀「恭喜升級成功小哥哥」，讓兩人名字立刻登微博熱搜。

大陸狗仔「超能攝影楊楊」，昨(9日)在微博PO出迪麗熱巴去年底現身北京機場的影片，只見身穿駝色大衣禦寒的她，身形明顯一號，加上因為7個月沒進劇組，被外界質疑在懷孕待產，便大膽推測預產期：「大概算一下，應該還屬兔，10月左右」，隨後轉貼黃景瑜的慶生文，接著Tag對方「恭喜升級成功！小哥哥」，似乎在恭喜黃景瑜順利升格成人夫。

大陸狗仔轉貼黃景瑜慶生文，並Tag他道賀「恭喜升級成功！小哥哥」。（圖／超能攝影楊楊 微博）

此外，微博主「吃瓜少女張小寒」則發文：「女頂流一直不進組，其實粉絲內心慌得一P吧」，似乎也在暗指迪麗熱巴懷孕一事，接連發文引發網友揣測，也讓「迪麗熱巴、黃景瑜」立即登上熱搜榜，引發討論熱潮。

張小寒發文疑影射迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴遭瘋傳懷孕，讓她與男星黃景瑜緋聞再度被挖出，因此登上微博熱搜。（圖／迪麗熱巴工作室、Johnny黃景瑜 微博）

迪麗熱巴工作室發聲明駁斥不實消息。（圖／迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴從去年底就瘋傳懷孕，雖然曬出中空腹肌照粉碎傳言，但多數網友仍不買帳，甚至指出她在過年時曬出身穿金色洋裝造型的照片，是2022年9月早就拍好的，加上雖聲稱是直播，卻不見與粉絲有任何互動，讓懷孕傳言甚囂塵上，對此，迪麗熱巴工作室發出聲明「不實信息，內容純屬惡意造謠」，駁斥種種未經證實的傳言。