中方純太陽能無人機首飛

在中國眼裡，超級大國的最新戰場在地表上空12—60英里（近20—100公里）之間，一個名為「近太空」（near space）的地方。

據CNN新聞網報導，「近太空」在多數商業航班和軍機的航線上方，以及衛星下方，不僅太空飛行在這兒進行，也是高超音速武器和彈道飛彈穿越的地方。北京密切關注美國和其他國家在這區域的發展。事實上，中方軍事專家認為，這裡不但是軍事化的新前線，也是世界軍事大國重要的角力場。

中國除了在研製太陽能動力，還有高超音速飛行器等高科技載具外，也在重新使用已有數十年歷史的技術，好利用「近太空」，那就是如高空氣球，還有平流層飛艇等比空氣輕的飛行器。

最近美國在領空發現中方高空氣球，4日出動F-22戰機，在大西洋領空加以擊落，引發北京抗議，並堅稱「飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研」。然而，美國國務院高官說，從撈回的氣球零組件來看，這氣球能進行訊號情資搜集，並指出它是中方氣球隊中的一個。而這氣球隊已飛行5大洲，超過40個國家。不過，北京已嚴正駁斥。