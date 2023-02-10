第5屆世界棒球經典賽（WBC）下月開打，官方今天公布各組封面代表人物及各隊30人名單，不過A組封面竟無中華隊球員，引發許多網友不滿；對此，承辦這次A組預賽的悍創運動行銷得知後，立即在第一時間告知MLB官方，並提出嚴正抗議，要求即刻做出修正。
WBC官方今天公布各隊30人名單及各組封面代表人物，不過中華隊所屬的A組中並未有任何台灣球員身影，而B組的封面代表人物中卻出現同樣陣中沒有大聯盟球員的大陸隊。此情形引發不少國內網友不滿，怒火燃燒。
而針對本(10)日大聯盟公布經典賽各組封面代表人物，A組封面無中華隊之情形，悍創運動行銷得知後立即在第一時間告知MLB官方，並提出嚴正抗議，要求即刻做出修正，「中華隊代表國家出賽，不論任何賽事，我們都將捍衛國家隊的尊嚴，與中華隊站在一起。」
另外，負責這次經典賽中華隊組訓的中職也發出聲明，「有關WBC官方公布經典賽各組封面代表人物，A組賽事封面照無中華隊選手一事，中華隊官方已經向MLB官方表達最嚴正抗議並即刻修正，以捍衛我國家代表隊參賽尊嚴。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。