第5屆世界棒球經典賽（WBC）下月開打，官方今天公布各組封面代表人物及各隊30人名單，不過A組封面竟無中華隊球員，引發許多網友不滿；對此，承辦這次A組預賽的悍創運動行銷得知後，立即在第一時間告知MLB官方，並提出嚴正抗議，要求即刻做出修正。

WBC官方今天公布各隊30人名單及各組封面代表人物，不過中華隊所屬的A組中並未有任何台灣球員身影，而B組的封面代表人物中卻出現同樣陣中沒有大聯盟球員的大陸隊。此情形引發不少國內網友不滿，怒火燃燒。

而針對本(10)日大聯盟公布經典賽各組封面代表人物，A組封面無中華隊之情形，悍創運動行銷得知後立即在第一時間告知MLB官方，並提出嚴正抗議，要求即刻做出修正，「中華隊代表國家出賽，不論任何賽事，我們都將捍衛國家隊的尊嚴，與中華隊站在一起。」

另外，負責這次經典賽中華隊組訓的中職也發出聲明，「有關WBC官方公布經典賽各組封面代表人物，A組賽事封面照無中華隊選手一事，中華隊官方已經向MLB官方表達最嚴正抗議並即刻修正，以捍衛我國家代表隊參賽尊嚴。」