台中工業園區環境維護情形。圖/台中市政府提供

每平方公尺公設管理費只收1元！台中市政府轄管的部分工業園區因管理費收入過低，致經年累積虧損，其中109年竟高達近9000萬元，面臨園區大量公共建設將進行，預估到去年止，虧損金額仍達七、八千萬以上，致台中市工業區開發管理基金面臨破產危機。據了解，為符合使用者付費及公平負擔原則，經發局已開始將研議調整公設費及污水費來彌補虧損。

台中工業園區精密巡檢情形。圖/台中市政府提供

目前台中市有三個工業園區，分別是台中精密園區、豐洲園區，以及去年才開發完成的太平園區，以太平園區為例，111年度因考量廠商才剛進駐，打折收費，公共設施維護費每平方公尺僅收2.63元，但隔年度（112年度）即調回每平方公尺5.25元，。

但台中精密園區、豐洲園區的公共設施維護費自102年起以每平方公尺1元收費至今，換算下來，等於每坪僅收約3.3元，而市府收費又要負責維運園區各項公共設施，致台中市工業區開發管理基金109年當年即虧損近9000萬元。

審計部的相關審核報告即對工業園區的收費有過要求，認為開發完成的工業園區，若未適時檢討一般公共設施維護費費率，宜衡酌營運管理成本及收益狀況妥適調整，才符合使用者付費及公平負擔原則。但經台中市政府對於所轄的所有園區，顯然未完全符合使用者付費及公平原則，才導致年年虧損，收支無法平衡。

對此，經發局官員私下無奈表示，精密園區和豐洲兩園區在設立之初，公設維護費用訂為每平方公尺3.9元，主要是體恤廠商初期短時間建廠須投入大量資金，因此才決定減價，將公設維護費打折至每平方公尺1元，以相對便宜的費率向廠商收取，降低廠商負擔；但優惠至今已10年了都未調價，造成開發管理基金虧損逐步擴大，且直接影響園區日常維運。

事實上，台中市政府經發局於去年8月就曾於市議會答詢時，曾回應將評估精算園區收費標準，但後因園區廠商反映原物料、運費、疫情等因素，廠商們皆在苦撐，收費調漲將成為廠商重大負擔，才致原調價規劃暫緩。

不過，經發局官員透露，目前維持園區維運，市府基金負擔非常沈重，又因廠商污水排放量日益增高，造成污水處理支出不斷高漲，需額外花費辦理環境差異分析等；且新園區還包含環境影響評估法要求的環境監測費用以及各項支出等必要花費都會令持續節省支出下工業發展基金持續虧損且臨破產，為符合使用者付費及公平負擔原則，將研議調整公設費及污水費，彌補虧損。