瘦子日前攜手饒舌歌手HowZ登上TOYOTA Taiwan大咖演唱會直播，瘦子升格當奶爸後魅力絲毫不減，一登場就瞬間點燃現場粉絲躁動的靈魂，讓整場氣氛嗨到不行，線上直播最高同時上線人數瞬間飆破萬人，透過螢幕都可以感受到無比熱血魅力，瘦子不愧受封「行走的費洛蒙」，為演唱會揭起高潮。

擁有「饒舌暖男」之稱的HowZ，以清新饒唱及溫暖音樂風格擄獲不少歌迷，專場演出更是瞬間秒殺，因此受封饒舌圈的「行動發電機」；他不愧對這個稱號，於演唱會送上〈Lotus Remix〉，瞬間讓現場熱血沸騰，連續2首歌曲演出讓主持人屁孩、Allyson直呼太精彩，直接被圈粉。

瘦子緊接著登場，2大饒舌歌手男神合體，一上場便帶來合作歌曲〈祖先〉，輕快節奏讓所有觀眾身體都不自覺得跟著搖擺起來，氣氛嗨到最高點；中場訪談瘦子提及接下來有電影《速命道》要上映，他略為害羞表示：「這是我的處女作，可能演的也還好，但是我盡力了，把我演戲的理解做到最好了。」且該片原聲帶也由他演唱，要粉絲好好期待。