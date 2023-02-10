潘逸安在公視時代生活劇《牛車來去》飾演「躼腳」，他表示由於時代背景，劇中他常和牛、兔、鳥、雞、鴨等動物為伍，還得學會用竹條設陷阱抓兔子和鳥，往往鬧個雞飛狗跳。此外，他得演出控制牛來犁田，苦笑說：「我長那麼大從沒和牛有互動過，更不用說要控制牠們，牛真的很大隻，一被牛角掃到，那可不是開玩笑的。」如何與牛好好相處，變成他的大難題。

潘逸安（左）親身上陣拍牽牛犁田戲碼。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安在《牛車來去》獻出人生第一次犁田，戲中牽牛犁田的場景，都是他親身上陣，除了要真的下田，而且還得犁出專業的筆直線條。他一開始看牛主人示範，輕輕鬆鬆前後自如，他自忖頗為簡單，不料一下場，牛隻認生，猛然轉向，導致犁出的田歪七扭八。

還有幾度牛隻衝撞，嚇得潘逸安放開繩子大聲呼喊「老闆快來啦，要爆衝啦」，好不容易漸入佳境，牛不知是否也放鬆心情，竟然一邊走一邊拉屎拉尿，潘逸安跟在後頭，兩腳無奈泡在屎水中。

另外一場拍牛車搬家的戲，潘逸安也受牛脾氣拖累。一開始排練時，牛的狀態都很穩定，不料正式開拍，牛隻竟然又開始沿路拉屎、拉尿，導演為求連戲，立即喊卡，要工作人員連忙刷洗乾淨，還找來好幾台風扇、吹風機，快速將地板吹乾。

潘逸安後來與牛培養出默契，摸清牛脾氣後，領悟到控制牛不能只靠蠻力，硬碰硬討不到便宜，要順著角度和巧勁牽引牛，就能達到人牛合一的狀態。除了牛隻之外，片場還養了許多雞鴨當作「臨時演員」，在劇情需要時能隨時入鏡，但偶爾就會發生雞飛狗跳的情況。

潘逸安回憶，有次要拍雞鴨場景，發現飼養籠內血跡斑斑，才知道野狗闖進籠內，咬了2雞1鴨，劇組只得緊急補貨。潘逸安表示，這段拍攝《牛車來去》的過程，對自己是難忘的體驗，也期待日後能帶著孩子，經歷一些農家生活。