啟發投顧下周看好五大題材類股，包含：IC設計股、IP股、觀光餐飲股、安全監控股、車用電子股等，預期下周指數區間介於15,300-16,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.指揮中心近日宣布，大部分場所將於2月20日實施室內口罩解禁，加上春酒、228長假、6,000元退稅紅包等題材，有助於旅遊、觀光餐飲股。

2.特斯拉降價求量的策略奏效，股價強勢反彈，加上車用晶片不再缺貨，有助相關車用二極體、導線架等電動車概念股營收。

啟發投顧另指出要留意兩項國際利空因素：

1.美國1月非農就業數據火熱，FED官員、與主席鮑爾紛紛放鷹，強調仍有數次升息。交易員對9月到期的擔保隔夜融資利率（SOFR）期權，投入1,800萬美元的押注，目標是聯邦資金利率到9月會升到6％

2.2/14將公布美國1月CPI，目前預估1月份CPI 6.2％、前期6.5％，由於美二手車價格月變動反彈、加上佔CPI權重4％左右，導致CPI降幅可能不如預期。