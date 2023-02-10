國家資通安全研究院今（10）日舉辦揭牌典禮，總統蔡英文除宣示推動「資安即國安」2.0政策，還聲稱要。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，出現了一面倒的噓聲，有人甚至大罵，個資都外洩光了，「要你們幹嘛？」

蔡英文指出，「資安就是國安」是她一直強調的戰略概念，面對國際上複雜多變的資安威脅，政府不斷努力，打造更高層級的國家資安聯防體系，因應境外勢力的複合式資安作戰。

對此，鄉民們大罵「搞了半天，只弄個麵線外賣，真的很有臉」、「那數位部幹嘛用的？」、「發6000系統趕快做起來，好嗎？」、「個資都外洩光了，要你們幹嘛？」，並狠酸「黨真的很懂得怎麼樣虛耗預算」、「天才外包大臣」、「台灣有唐鳳，真的是天上掉下來的禮物」。

另外，國民黨副發言人呂謦煒也質疑，人民個資早在網路上「裸奔」光了，蔡英文卻還說要在「兩年內」輔導政府機關導入3重驗證機制，那麼民進黨政府過去幾年在幹嘛？他舉例，近期個資外洩事件頻傳，除民間機構外，甚至還有大筆健保資料遭上網外流，就連戶政資料庫都傳遭駭，超過2300萬筆疑似戶籍資料在國外論壇散布，但數位部不僅未事前監督管理，事後更只會推諉塞責。