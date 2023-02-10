台灣啤酒英熊職業籃球隊10日宣布原效力於SBL台灣啤酒籃球隊後衛楊天佑正式加盟，沿用背號19號，將運用傲人的速度優勢，帶領英熊打出更多的快速轉換攻勢。

畢業於康寧大學的楊天佑，身高雖僅有170公分，但靠著飛快的速度以及切入的破壞性展現出高人一等的實力。大學時期曾參加籃球實境節目「打出名堂」，並獲得金州勇士球星卓雷蒙格林(Draymond Green)的青睞，獲選為最有價值球員之一。畢業後天佑加入ABL寶島夢想家，曾強勢拿下單週最佳球員，也曾單場拿下25分成為該季本土球員得分紀錄，表現十分亮眼。上季加盟SBL台灣啤酒後雖然大部分時間是以板凳出發，但仍全勤出賽並繳出平均4.4分、2.6助攻的成績。

對於把楊天佑網羅到英熊，總經理哈孝遠表示：「英熊的球風和洋將的選擇都有著很棒的速度和機動性，今年球季也時常靠著轉換快攻取得分數，天佑的加入絕對有很大的幫助，持續加強後場球員的深度也讓我們更有信心面對接下來的球季。」

而接到通知即將加入英熊，天佑則沒有太多的情緒起伏，「不管在哪裡打球，我都是把自己的本份做好，上了場盡力幫助球隊。」楊天佑現在也已隨英熊練習，預計在本周末的主場二連戰初登場。

台啤英熊即將於11日起迎來下半季首個主場周，面對台中太陽及台南台鋼獵鷹。適逢情人節前夕，英熊將舉行「熊愛の是你」主題周，現場將會有許多浪漫周邊活動及入場贈品，相關資訊請鎖定台啤英熊官方社群，購票可至FamiTicket全網購票網或於賽事當日至現場售票處。