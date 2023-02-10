教育部體育署長懸缺527天，政院總算於今日核定國立體育大學管理學院院長、現任足協祕書長鄭世忠出任，但立委王婉諭10日指出，鄭世忠過去多次爆發重大疏失，包括害撐竿跳國手葉耀文被迫放棄比賽資格，以及積欠足球裁判大量薪水，她不解行政院長陳建仁、副院長鄭文燦為何任用鄭世忠，未來只能大力監督了。

對於鄭世忠出任一事，教育部表示，鄭世忠為英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，現職為國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，行政經歷豐富，也體壇深耕多年，過去擔任田徑協會副祕書長、中華民國運動教練學會副理事長、中華奧林匹克委員會副祕書長等職。

對此，王婉諭在臉書指出，不知道大家還記不記得， 2015年我國曾有位青少年撐竿跳國手葉耀文，本來計畫到南美洲參加世界杯，人到現場才發現因竿子沒送到，所以被迫成為全場唯一棄權的選手，只能沮喪地留下遺憾。事實上，當時搞出這個荒謬出包的，就是鄭世忠。

王婉諭指出，時任田徑協會副祕書長的鄭世忠，當時在對媒體回應的時候還說「第一次跟南美洲打交道」、「大會有保證現場可以提供竿子」、「我們被耍了」。她再指出，同樣在2015年，葉耀文參加卡達亞青錦標賽時，田協也沒能事先做好準備，反而讓選手到當地才設法借竿子，鄭世忠還對外表示「選手因比較晚達標，所以也較晚去問，但班機又不願意載，只好到當地想辦法。」

「鄭世忠的豐功偉業還不只如此」王婉諭繼續爆，去年鄭文燦接任足協理事長後，旋即任命鄭世忠擔任足協祕書長，結果正值世界杯期間，他馬上就收到足協積欠裁判大量薪水的陳情，且經過她質詢後，體育署才介入足協協調處理。當時怠惰行事，引發民怨的，也是鄭世忠。

王婉諭批評，既然政府決定任用這麼「優秀」的人才擔任我國體育署長，必定有什麼理由，會期開始之後，她一定會大力來監督，希望這位久違的體育署長，能夠讓台灣的運動發展更上一層樓。