中職34年將在4月1日開打，統一獅公布將在3月4日舉行「2023誓獅大會」，會中將公布年度主視覺、形象動畫、上半季賽事主題日公布、年度主題曲、開幕戰系列週活動及商品公布，也將舉行2022新人舞蹈表演及統一獅球星簽名會，邀請球迷們當天到南紡購物中心同樂。

獅隊去年戰績開高走低，最終以第4名作收，新球季獅子軍喊出「LIONS UP＃強勢來襲」，無論在球隊戰力、行銷活動將做好準備，一起迎接新賽季。下午先舉行「2023誓獅大會」，晚間則有「Talk 兔UniGirls女孩見面會」，全隊18位女孩將全部到齊，舉辦談心時間及簽名會。

獅隊表示，本次活動統一獅選手和UniGirls簽名會號碼牌領取辦法、簽名會方式和出席選手名單，目前仍在規劃中，將另行公佈感謝各位球迷支持。

2023 UNILIONS誓獅大會

活動時間：3月4日（六）14: 00~16:30

活動地點：南紡購物中心 A2 館 1F 南紡廣場

活動內容：2023年度主視覺、形象動畫、上半季賽事主題日公布、年度主題曲、開幕戰系列週活動及商品公布、2022新人舞蹈表演及統一獅球星簽名會

Talk 兔 UniGirls女孩見面會

活動時間：3月4日（六）19: 00~20:20

活動地點：南紡購物中心 A2 館 1F 南紡廣場

活動內容：統一獅UniGirls女孩談心時間、簽名會

備註：本次活動統一獅選手和UniGirls簽名會號碼牌領取辦法、簽名會方式和出席選手名單，另行公佈，感謝各位球迷支持。