根據特斯拉中國官網周五公布的價格訊息，特斯拉將後輪驅動版 Model Y售價從259,900元人民幣調漲2000元。

路透社此前報導，未來兩個月，該美國電動車製造商計畫提高上海廠產量，以滿足大降價後點燃的購車需求。根據產業數據，路透社估算今年1月特斯拉在中國純電動車市場的市占率從去年12月的9%擴大至12.5%。

特斯拉其他版本Model Y以及Model 3系列的價格則維持不變。

今年初特斯拉接連調降中國售價的策略十分成功。由於中國自今年1月起取消新能源車的補貼措施，其1月新能源車國內銷量較去年12月大減45%，但特斯拉1月在中國大賣6.6萬輛，僅次於比亞迪的逾15萬輛；與上月相比大幅成長18%，表現遠優於比亞迪的月減36%，並成為當地唯一銷量增長的汽車製造商。

該美國電動車大廠近來喜事連連，帶動股價急升。周四特斯拉逆勢大漲3%，收在207.32美元，較1月觸及的低點反彈上漲1倍多，但要收復去年崩跌65%的失土還有長路要走。

BITG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky警告這波漲勢已經「走到盡頭」，但投銀Wedbush知名科技分析師Dan Ives日前維持給特斯拉「優於大盤」的股票評級不變，並將目標價從200美元調升至225美元，稱中國需求升溫、美國擴大適用電動車減稅優惠，以及執行長馬斯克收購推特對特斯拉股價的影響正在消退等因素，均有利於特斯拉後勢發展。