2/14 周二 日本第4季GDP
英國12月就業報告
歐元區GDP、第4季就業報告
美國元月通膨指數
業績報告：可口可樂
2/15 周三 英國元月通膨指數
美國元月零售銷售
EIA原油庫存相關報告
2/16 周四 澳洲元月就業報告
美國元月 生產者物價指數 、新屋開工率
業績報告：思科、shopify
2/17 周五 英國元月零售銷售
業績報告：應用材料
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業績報告：思科、shopify
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