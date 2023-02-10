2/14　周二 日本第4季GDP

英國12月就業報告

歐元區GDP、第4季就業報告

美國元月通膨指數

業績報告：可口可樂

2/15　周三 英國元月通膨指數

美國元月零售銷售

EIA原油庫存相關報告

2/16　周四 澳洲元月就業報告

美國元月 生產者物價指數 、新屋開工率

業績報告：思科、shopify

2/17　周五 英國元月零售銷售

業績報告：應用材料

《國際政治》間諜氣球侵門踏戶 美擬對陸企開鍘
尼加拉瓜突釋放222名異議人士 驅逐至美國
《國際經濟》歐盟領導人達共識 支持綠色產業製造中心
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