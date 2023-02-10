由《我們與惡的距離》金鐘獎最佳導演林君陽攜手《返校》金牌監製李耀華打造全台首部共感式電影《疫起》，講述被病毒壟罩而受困在醫院的所有人，即使身陷擴散的恐懼中，也必須勇敢面對自己的不敢面對。今（10日）釋出前導預告，描述醫院內病毒無預警蔓延，引爆一連串的生存危機，也公開了海報，曝光王柏傑、曾敬驊、 項婕如、薛仕凌等重量級卡司，以及特別演出的金馬影后謝盈萱共同飆戲。

王柏傑在片中飾演胸腔科醫師「夏正」，是將每一個角色串聯起來的核心人物，而開拍前透過實地到醫院實習，也深入觀察醫生這個職業的真實面貌，看到許多堅守信念的醫師，令他相當感動，王柏傑也將這份感動化為表演的一部分，傳遞給大銀幕前的所有觀眾；飾演為調查病毒真相，不惜捲入封院風暴的記者「金有中」的薛仕凌則說：「我的使命，是將真相抽絲剝繭為社會大眾報導事實，戰場上每個人都有自己的位置，觀眾可以透過這部片，反思若是你身陷其中，會做出什麼選擇？」

【疫起】Eye of the Storm 前導預告 ~ 4/14上映

曾敬驊則飾演懷抱滿腔熱血的醫護人員，他說：「因為這部電影，讓我更欽佩所有的醫護人員，有他們的犧牲與付出，才有今天的大家，也希望觀眾能藉由《疫起》看到我不同以往的演出。」項婕如與曾敬驊有精彩對手戲，身在危險風暴的她，挺身而出對抗未知的病毒，且堅守到最後一刻，她說：「相信觀眾可以透過這部電影，理解那些別人的無能為力，以及同理每個人的困難處境」。

今日同時也釋出雙男主角前導海報，畫面彷彿被壟罩在一層防護罩中，隔著充滿霧氣的表面，穿著防護衣的王柏傑，透過文案「我也是人，可不可以不勇敢？」暗示身為醫生的他，也會有脆弱的一面；另一款為同樣擔任醫護人員的曾敬驊，透過文案「選擇害怕，你要怎麼救人？」形容他不畏懼病毒，挺身而出的精神。電影將於4月14日全台上映。